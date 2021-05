Twitter si prepara a catalogare diversi gradi di disinformazione

Twitter starebbe valutando di introdurre una classificazione della disinformazione collegata a una serie di gradi di giudizio con cui etichettare i tweet imprecisi o inopportuni. La funzione non è stata in alcun modo presentata dal social media, tuttavia Jane Manchun Wong (@wongmjane) si è destreggiata in una prodezza di ingegneria inversa, incappando nella funzione in questione.

Stando a quanto condiviso dalla programmatrice il sistema che sarebbe sotto analisi nei dietro alle quinte avrebbe tre livelli di tag con cui marcare le fake news: “Ottieni le ultimissime”, “Resta aggiornato” e “Fuorviante”.

Twitter is working on three levels of misinformation warning labels: “Get the latest”, “Stay Informed” and “Misleading” pic.twitter.com/0RdmMsRAEk — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 31, 2021

“Ho sniffato 60 grammi di monossido di diidrogeno e non mi sento molto bene”, si merita la classificazione più leggera, viso che l’informazione non è errata, ma fa riferimento a una cosa che è bene contestualizzare. “In 12 ore, l’oscurità discenderà su alcune parti del mondo”, complici i toni apocalittici, si guadagna un etichetta più aggressiva, che incita a documentarsi sui contenuti.

Infine “noi mangiamo, le tartarughe mangiano, quindi noi siamo tartarughe” attiva tutti gli allarmi, con il risultato che l’utente medio è avvisato del fatto che il post sia carico di contenuti dalla dubbia validità scientifica o logica e che sia il caso di non tenerne troppo conto.

Non è detto che Twitter decida di mettere davvero in campo la classificazione per gradi della disinformazione, anche perché già da ora è facile sollevare dubbi sull’affidabilità del giudizio automatizzato degli algoritmi, tuttavia è interessante vedere uno spaccato di ciò che sta succedendo dietro alle quinte.

