TikTok: la polizia arresta 175 giovani in California, per colpa di un video virale

“Siete tutti invitati al mio compleanno“, ma l’invito delegato ad un video su TikTok diventato iper-virale viene preso troppo seriamente da migliaia di persone. In oltre 2.000 si presentano al luogo della festa facendo degenerare la situazione. La polizia interviene con 175 arresti.

C’è chi preferisce le feste di compleanno con pochi amici intimi e chi invece farebbe di tutto per avere il più alto numero d’invitati possibili. Un ragazzo di 17 anni si è rivolto a TikTok per organizzare “la più colossale festa di compleanno” che la California abbia mai visto. L’invito è stato preso molto seriamente dalla community del social.

Così è successo che, questo sabato, alla festa di Adrian Lopez si siano presentati in ben 2.500 ragazzini, alcuni di questi hanno viaggiato in macchina per ore prima di raggiungere il luogo della festa, ad Huntington Beach. Come è andata? È stato un disastro.

La festa è iniziata a degenerare quando alcuni imbucati hanno iniziato a sparare dei fuochi d’artificio, in assenza di qualsiasi autorizzazione. Alcuni dei fuochi d’artificio sono stati sparati nel ben mezzo dell’autostrada ‘Pacific Coast’. Alcuni altri ragazzi hanno iniziato a danneggiare le vetrine dei negozi, mentre altri ancora si sono dati ai graffiti. Complessivamente, tra proprietà pubblica e privata, i danni potrebbero ammontare a diverse migliaia di dollari. Tra le ‘vittime’ dell’evento anche il tetto di una torretta di controllo del servizio bagnini, che è letteralmente collassata dopo che alcuni giovani hanno tentato di scalarla.

Il video di Adrian Lopez era stato visto più di 326 milioni di persone in tutto il mondo, ed era stato anche ricondiviso da diversi influencer. La polizia di Huntington Beach, spiega un comandante, aveva fin da subito preso molto seriamente l’ipotesi che la festa potesse degenerare, tant’è che sul posto erano arrivate diverse unità di polizia da mezza Orange County. Nonostante tutte le cautele messe in atto, la polizia si è trovata completamente impreparata. «Centinaia di ragazzi si sono messi a giocare letteralmente nel mezzo dell’autostrada», ha raccontato un testimone al LA Times. Nessuno immaginava una cosa del genere.

Ora chi paga? «Non ne abbiamo idea, non siamo preparati ad un evento del genere», spiega una fonte della polizia. «Una cosa sono gli eventi ufficiali, dove c’è un organizzatore che si assume la responsabilità, altre cose sono queste mobilitazioni nate sui social». La paura è che episodi di questo tipo possano solo che moltiplicarsi nel tempo. Insomma, potrebbe essere solo l’inizio.