Star Wars: Ewan McGregor ha avuto un duello di “spade laser” con Noel Gallagher

La quantità di aneddoti sul dietro le quinte dei vari film e serie tv di Star Wars è sterminata: anche solo dividendo le varie storie, voci di corridoio e leggende sul set per personaggi o temi ci si possono scrivere libri. Molte di queste storie, poi, sono assai bizzarre, come quella che il co-fondatore degli Oasis, Noel Gallagher, ha più volte raccontato e in cui ha dato una lezione di scherma con spade laser nientemeno che a Ewan McGregor, che ora ha finalmente puntualizzato cos’è accaduto realmente.

La versione di Gallagher (noto, oltre che per il talento musicale e gli eccessi, anche per una certa tendenza a ingigantire aneddoti personali!), come riferito in un’intervista qualche anno fa direttamente al sito ufficiale della saga lucasiana, è questa:

C’era una festa a casa mia, negli anni ’90. Ewan partecipò e aveva appena avuto la parte per Star Wars e io ero tutto un “Non è possibile!”. Avevo due spade laser a casa e quindi dissi “Andiamo allora, sul retro del giardino e mostrami cosa sai fare!” Fu il suo primo e ultimo duello, gli ho dato una bella lezione!

Secondo la testimonianza di Ewan McGregor, attualmente impegnato nelle riprese della serie stand-alone sul personaggio di Obi-Wan Kenobi, la storia è vera… in massima parte, perlomeno.

Be’, era il trentesimo compleanno di Noel Gallagher e lui viveva piuttosto vicino a me a Londra, a Londra Nord. Ero alla sua festa e ci fu un duello di lightsaber nel suo giardino, molto presto, il mattino del giorno dopo. Però non ricordo che ci furono istruzioni o lezioni date da Noel. Fu semplicemente una battaglia in giardino.

A quanto pare, nel corso degli anni, la frase di Noel in cui parlava di “aver dato una lezione” a McGregor ha assunto un significato diverso da quello inteso originariamente, e il musicista intendeva semplicemente che le aveva “suonate” all’attore, non che gli avesse effettivamente dato lezioni di scherma.

Ad ogni modo, chi vinse il duello? McGregor non se lo ricorda.

Sarei molto sorpreso se uno dei due riuscisse a ricordarlo afferma McGregor.

Chissà, magari avevano anche i postumi di una bella sbronza da smaltire. Era la festa di compleanno di Noel Gallagher, del resto!

La serie di Obi-Wan Kenobi è attualmente in produzione, con Disney+ come destinazione finale: nel cast abbiamo, oltre a McGregor, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie, sotto la regia di Deborah Chow, veterana di The Mandalorian. La storia narrerà avvenimenti che faranno da raccordo tra la trilogia prequel (quella in cui ha recitato lo stesso McGregor all’inizio del secolo) e la trilogia classica.

Leggi anche: