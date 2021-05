Crudelia: Emma Stone farebbe un sequel con Glenn Close

La vecchia e grande interprete di Crudelia, con la nuova giovane intrigante attrice insieme per un sequel: sarebbe questa l’idea di Rotten Tomatoes, che ha trovato la piena approvazione di Emma Thompson, e l’appoggio di Emma Stone, per realizzare un sequel del film Disney con Glenn Close nel cast, che metterebbe al centro delle scene flashback con Estella protagonista, e dei momenti con la più grande Crudelia.

Ecco cosa ha detto Emma Thompson durante l’intervista di Rotten Tomatoes su un sequel di Crudelia con Emma Stone e Glenn Close insieme:

Sto scrivendo una lettera proprio in questo momento, ecco inizierei dicendo ‘Gentile Disney, potremmo fare ciò che è stato proposto durante questa intervista?’. Potrei scrivere io la storia, sarebbe una bella trovata.

Ed allora la Stone ha replicato dicendo:

Bè, allora se Emma Thompson lo scrivesse sarei disposta a tutto.

Insomma un modo eloquente per far comprendere come un progetto con Emma Thompson alla sceneggiatura alletterebbe la Stone non poco. Del resto la Thompson ha già scritto film come Tata Matilda e Ragione e Sentimento.

Inoltre, qualche tempo fa, la stessa Glenn Close aveva parlato di un’idea per realizzare un sequel di Crudelia. Insomma, se le idee convergessero ne vedremmo delle belle.