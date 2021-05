Crudelia: ora Emma Stone vuole un film Disney su Ursula de La Sirenetta

Dopo aver interpretato in maniera intrigante il personaggio di Crudelia, Emma Stone ha pronta un’idea per un nuovo film Disney dedicato ad una villain: stiamo parlando di Ursula de La Sirenetta. L’attrice ha parlato del personaggio durante un’intervista a Variety.

Rispondendo ad una domanda riguardante quale villain Disney potrebbe essere protagonista di un nuovo lungometraggio, Emma Stone (che ha appena interpretato Crudelia) non ha avuto dubbi, ed ha chiamato in causa Ursula de La Sirenetta. Ecco le parole dell’attrice:

Lei è una piovra, e sarebbe interessante capire cosa è accaduto in quel mondo, a lei ed ai suoi genitori. Un cattivo non umano non è mai stato approfondito in questo modo nella Disney.