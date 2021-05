Black Adam: novità sul ruolo del personaggio nell’universo DC, il costume e tanto altro

Dany Garcia, produttrice di Black Adam ed ex moglie di Dwayne Johnson, rivela tanti particolari sul film attualmente in produzione.

Come sappiamo, Black Adam, il nuovo film DC con protagonista Dwayne Johnson, è attualmente in corso di riprese ad Atlanta. Ora Dany Garcia, produttrice molto in vista ad Hollywood che condivide un rapporto molto particolare con The Rock, ha rivelato diversi dettagli interessanti.

Garcia, difatti, ha divorziato da Johnson nel 2008, ma ha mantenuto con l’ex wrestler un rapporto di amichevole collaborazione, tanto da lavorare alla produzione di tutti i suoi film e affidarlo alle cure del nuovo marito Dave Rienzi per la preparazione atletica in vista dei film.

Mio marito è il coach di DJ, e sono riusciti ad realizzare il fisico giusto con così tanto anticipo rispetto alle riprese. Non c’è stato molto “Dove mettiamo l’imbottitura o dove aggiungiamo?” e cose del genere. L’ho visto in costume e vi posso assicurare che fa la sua figura!

Non è la prima volta che sentiamo dire dal DJ e dal suo entourage che il costume di Black Adam non avrà le tipiche “imbottiture finte” per migliorare la posa dei muscoli, e sicuramente è una grande cosa.

Abbiamo in attivo tutti i protocolli COVID e funziona tutto in maniera scorrevole. Molti nel nostro cast sono vaccinati. Abbiamo diverse zone. Il tutto aumenta del 30% non solo i costi, ma anche la logistica, ma non abbiamo avuto focolai.

Ha specificato Garcia riguardo le misure di sicurezza anti pandemiche in atto.

Ma quanti saranno i film con Black Adam al suo interno?

Ne vogliamo realizzare parecchi. Siamo entusiasti a proposito del nostro rapporto di lunga data con DC su questa proprietà intellettuale.

Sappiamo che il personaggio, oltre che in questo film stand-alone, dovrebbe comparire anche nel secondo Shazam!, dopo essere stato citato nel primo. Dwayne Johnson, del resto, ha atteso quasi quindici anni per vedere concretizzarsi l’opportunità di realizzare questo film.

