The Marvels: Brie Larson si allena per tornare nei panni di Captain Marvel

L'attrice americana Brie Larson ha pubblicato una video testimonianza del progresso nei suoi allenamenti in vista di The Marvels.

Brie Larson è un’attrice molto attiva sui social: spesso nei suoi video parla di videogiochi, o suona la chitarra, ma recentemente sta mostrando anche i suoi allenamenti in vista di tornare a vestire i panni di Carol Denvers, ovvero Captain Marvel, in The Marvels.

Umm *hi* don't mind me achieving my one-arm pull-up goal! pic.twitter.com/OdQY0LR4Dj — Brie Larson (@brielarson) May 29, 2021

In particolare, sembra si stia dando da fare coi pull-up: gli ultimi video dalla palestra sono tutti dedicati a questo difficile esercizio in particolare. Del resto… “no pain, no gain”.

Here we go again! 🥰 Time to start putting in the work. (Accept me as part of your people, Buff Internet™️!) pic.twitter.com/hdMxVBMhao — Brie Larson (@brielarson) April 1, 2021

Only @MileyCyrus can bring out my superhuman strength needed to complete these workouts. pic.twitter.com/ekvUeGpcnb — Brie Larson (@brielarson) May 18, 2021

Non sappiamo quando le riprese di The Marvels cominceranno effettivamente, ma dato che l’uscita è prevista per l’11 novembre 2022, saranno quanto mai prossime.

Il film, lo ricordiamo, farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ed è il sequel diretto di Captain Marvel, uscito nel 2019, oltre che naturalmente riprendere tutto il filone supereroistico principale, come quarto film Marvel del 2022 dopo Doctor Strange in the Multiverse of Madness (marzo 2022), Thor: Love and Thunder (maggio 2022) e Black Panther: Wakanda Forever (luglio 2022).

Nella pellicola ritroveremo, oltre a Brie Larson, il personaggio di Monica Rambeau (Teyonah Parris, che abbiamo recentemente visto in WandaVision) e la Kamala Khan di Iman Vellani, che debutterà in tv nella serie Ms. Marvel.

