King Arthur: la versione di Zack Snyder ci porterebbe… nel Far West

L’elenco dei film a cui Zack Snyder vorrebbe lavorare è piuttosto lungo: tra questi, c’è un soggetto che riguarda una nuova interpretazione del ciclo arturiano. Fin qui, nulla di strano: King Arthur è un personaggio mitico, anche se un po’ sfortunato al cinema.

La cosa curiosa è che la sua versione avrebbe un twist alle fondamenta, trasportando l’ambientazione dall’Inghilterra del mito alla frontiera americana!

Ho lavorato alla reinterpretazione delle leggende arturiane con un setting nell’America dell’Ovest.

L’idea sarebbe di trasporre la mitologia inglese in relazione ai miti americani con cui è cresciuto, e cercare di far convivere le due cose. Già precedentemente aveva accennato a questo concetto, definendolo una “reinterpretazione di sorta fedele al concetto mitologico arturiano”. Confusi? Onestamente, anche noi. Ad ogni modo, si tratta di un’idea ancora da approvare da qualche Studio.

Magari prima o poi accadrà.

Così come gli altri film che ha in mente? Come vi abbiamo raccontato precedentemente, avrebbe già pronte le sceneggiature non solo per un secondo Army of the Dead ma anche per proseguire la “sua” Justice League, dopo il successo della sua Director’s Cut tanto richiesta dai fan.

O magari il film epico ispirato a I Sette Samurai? Il progetto più vicino alla sua realizzazione, ad ogni modo, sarebbe Horse Latitudes, dramma on the road che, originariamente, doveva vedere Christian Bale e Sean Penn come protagonisti, dieci anni fa.

Potrebbe interessarti anche: