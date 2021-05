Twitch annuncia una nuova ondata di copyright strike, sarà un bagno di sangue?

Tremano gli streamer di Twitch, la piattaforma annuncia una nuova ondata di copyright strike, gli ammonimenti – che in alcuni casi possono portare ad una sospensione – per uso di materiale protetto dal diritto d’autore senza le licenze necessarie.

Twitch ha già mandato una email ai content creator. Il clima ricorda quello di circa un anno fa, quando la piattaforma mandò segnalazioni a migliaia di streamer diversi. Con tre copyright strike si rischia il ban a vita da Twitch.

L’email serve alla piattaforma per dare agli streamer tutto il tempo per rimuovere ogni materiale potenzialmente in violazione delle policy. I content creator possono infatti decidere di tenere in archivio le registrazioni di alcune live, che possono essere viste dagli utenti anche dopo il termine della diretta. In gergo queste registrazioni si chiamano VOD.

Abbiamo recentemente ricevuto alcune richieste di rimozioni DMCA da parte di circa 1.000 diversi enti ed individui dell’industria della musica. Tutte le richieste di rimozione hanno per oggetto i VOD, la maggior parte degli streamer sono accusati di aver riprodotto della musica protetta da copyright in sottofondo, durante le sessioni di gioco o durante le dirette IRL (in real life, all’aperto ndr).

Twitch non passa direttamente all’attacco, ma vuole dare agli streamer tutto il tempo necessario per tutelarsi. «Se avete VOD o clip con materiale protetto, vi raccomandiamo caldamente di eliminare permanentemente tutto ciò che potrebbe violare le policy», si legge infatti nel comunicato.

