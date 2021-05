Spider-Man: No Way Home sarà collegato con Venom e Morbius

Secondo il presidente di Sony Pictures Spider-Man: No Way Home, Morbius e Venom saranno collegati fra di loro.

Così come si poteva intuire seguendo il trailer di Morbius e le varie voci che si stavano accavallando legate a Sony e Marvel Studios, sembra che Spider-Man: No Way Home diventerà la porta d’accesso verso un universo capace di collegare il film con Morbius, Venom ed altri lungometraggi Sony.

A rivelarlo è stato Sanford Panitch, presidente di Sony Pictures, che ha dichiarato parlando con Variety del collegamento tra Spider-Man 3, Morbius e Venom:

Il piano sarebbe questo. Penso che ora tutto ciò è molto più chiaro per le persone, e quando Spider-Man: No Way Home uscirà verranno rivelate altre nuove cose.

Perciò i prossimi film Sony legati all’universo Marvel, ed il nuovo film su Spider-Man dei Marvel Studios riveleranno tante sorprese. Una tra queste potrebbe essere un cameo di Tom Holland nel prossimo lungometraggio su Venom, anche se il boss di Sony Pictues non ha voluto confermare questa possibilità.

Però è stato detto che i rapporti tra Sony e Marvel Studios sono eccellenti, e che tutto ciò permetterà di creare nuove e grandi opportunità. Alcuni rumor parlano anche della possibilità che in Spider-Man: No Way Home possa essere recuperata l’idea sui Sinistri Sei che non è stata realizzata dalla Sony ai tempi dei film con Andrew Garfield.