Batman: Cillian Murphy era in lizza per il ruolo, ma lui sminuisce

C’è stato un tempo in cui Christian Bale non era ancora stato scritturato per interpretare il doppio ruolo di Bruce Wayne / Batman e altri attori hanno sostenuto dei provini per la parte, arrivando magari a indossare il mitico bat-costume. Tra questi Cillian Murphy, che molto modestamente però sminuisce le sue possibilità in merito. Il protagonista di Peaky Blinders, presto nelle sale con A Quiet Place II, ha rievocato i suoi screen test nelle vesti di Bruce Wayne in un’intervista con THR:

Non credo fossi così vicino a conquistarmi la parte. L’unico attore giusto per il ruolo, in quel momento, a parer mio, era Christian Bale, la cui interpretazione spaccava. Dunque, per me, è stata solo un’esperienza, che però si è trasformata in altro. Si è trasformata in quel personaggio, Scarecrow, e si è trasformata nel rapporto lavorativo con Chris [Nolan, ndr]. Quindi ho delle memorie molto, molto care di quel periodo, ma non mi sono mai, mai, mai considerato adatto a essere Bruce Wayne.

Cillian minimizza, ma non si arriva a fare un provino in costume completo senza avere le giuste possibilità. Del resto, potete giudicare voi stessi: i ciak sono stati, successivamente, resi pubblici. In questa featurette Christopher Nolan parla proprio degli screen test di Christian Bale e Murphy, del quale potete vedere i provini come Batman e come Bruce Wayne dal minuto 5:11.

Curiosità: in uno di questi compare Amy Adams nella parte di Rachel Dawes. Non perché fosse in lizza per la parte, poi andata a Katie Holmes e Maggie Gyllenhaal, ma come semplice favore che l’attrice fece al direttore del casting dell’epoca.

Murphy, invece, ottenne la parte del dottor Johnathan Crane in tutti e tre i film della saga, oltre che un ruolo di spicco in altre due pellicole di Nolan: Inception e Dunkirk.

