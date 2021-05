The Fabelmans: Steven Spielberg da giovane avrà il volto di Gabriel LaBelle

Non dev’essere semplice cercare “se stessi” per un film ispirato alla propria vita… e non dev’essere semplice neanche pensare di interpretare Steven Spielberg… in un film di Steven Spielberg! Eppure è quel che accadrà al giovane Gabriel LaBelle, in trattative per la parte di “Sammy”, alter ego del regista nel film di prossima uscita che dovrebbe/potrebbe chiamarsi The Fabelmans.

Steven Spielberg Taps Newcomer Gabriel LaBelle To Star In Untitled Film Loosely Based On Director’s Childhood https://t.co/X9AHIGyWJl — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 26, 2021

Si tratta di una pellicola semi-autobiografica, in cui Spielberg rielabora la propria infanzia e adolescenza e l’inizio del proprio amore per il cinema. La sceneggiatura è stata scritta in collaborazione col fidato Tony Kushner, mentre la produzione, naturalmente, sarà Amblin, con una probabile distribuzione tramite i canali Universal Pictures.

Nel cast del film ritroveremo Michelle Williams nei panni della madre del protagonista, Paul Dano in quelli del padre e Seth Rogen in quelli dell’amato zio: tre figure familiari molto importanti per la sua formazione. Il film non ha attualmente una data d’uscita, con le riprese che dovrebbero cominciare a inizio dell’anno prossimo.

