LEGO Classic Sports Car, le istruzioni gratuite della muscle car di Norton74

L’artista LEGO Andrea Lattanzio, in arte Norton74, ha condiviso le istruzioni della sua LEGO Classic Sports Car sui suoi profili social, grazie alle quali potremo realizzare la muscle car presente nei sui due diorami del 2019 chiamati rispettivamente “Americana: Mustang Hardtop barn find” e “Mustang Hardtop at the Shop”.

Entrambi i diorama erano stati realizzati da Andrea per essere inseriti nel contest LEGO Ideas “Celebrate your favorite Ford Mustang in a beautiful scenery!”, nato subito dopo la presentazione del set LEGO Creator Expert 10265 Ford Mustang, nel quale LEGO chiedeva agli AFOL di celebrare il binomio Ford e Mustang con un’opera che lo rappresentasse.

Andrea, grande appassionato di questo genere di opere, realizzò quindi le due opere in cui era presente, in scala Speed Champions (versione classica da 6 stud), una muscle car.

Come ci racconta Andrea, “il primo diorama raffigura un classico ‘barn find’ ovvero il ritrovamento di un’auto classica, più o meno di valore, abbandonata in un fienile per molto tempo. La bella sportiva americana, che riprende le linee della Ford Mustang ‘Hardtop’, è stata appena ritrovata in questa vecchia baracca nel sud degli Stati Uniti. Il giovane cercatore di auto, insieme al meccanico, sta tentando di farla partire mentre il barbuto fattore scruta la scena titubante. Basterà solo una batteria nuova e il puledro tornerà a correre.”

La creazione presenta alcuni dettagli e tecniche costruttive che verranno poi ripresi in molti dei suoi lavori successivi, come ad esempio la tecnica con cui è costruito il tetto o le pareti del vecchio fienile. Interessante notare anche l’immancabile bandiera a stelle e strisce che sventola all’esterno e la pompa di benzina arrugginita abbandonata alle intemperie.

Relativamente al secondo diorama invece questo vede la Mustang “Hardtop” in officina per una messa a punto generale. “In officina non manca niente: un bel tavolo da lavoro con pannello per gli utensili, il compressore dell’aria, il crick, il trapano a colonna, un mobiletto con le ruote porta attrezzi e tutto quello che ti aspetteresti di trovare per riportare in forma la tua cara compagna a 4 ruote.” racconta Andrea.

L’auto è una classica sportiva americana che richiama le linee della Ford Mustang Hardtop, la prima versione del modello presentata il 17 aprile del 1964 insieme alla “convertible”. La “fastback”, quella per intenderci di Steve McQueen nel film Bullit, arriverà solo qualche mese più tardi.

Andrea ha quindi voluto condividere con tutti noi la sua passione per questo genere di auto con questi scatti passo-passo per realizzare la muscle car.