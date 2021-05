Kingsman: per Mark Strong il ritorno di Merlino nel terzo episodio è possibile

Intervistato da JoBlo in occasione della sua recente partecipazione a Crudelia,il film Disney appena uscito nelle sale e su Disney+, l’attore Mark Strong ha parlato anche a proposito di altri ruoli della sua lunga carriera: tra questi quello dell’amato agente Merlino in Kingsman: Secret Service e Kingsman: Il cerchio d’oro.

Chi ha visto il secondo film sa che il ritorno sulle scene di Merlino è improbabile, ma secondo Strong, non impossibile.

Non so, mi piacerebbe molto, perché ho amato molto farne parte e penso che il tris formato da me, Colin e Taron fosse una gang brillante… e come molti mi è dispiaciuto quando ha trovato la sua “dinamica fine” nel secondo capitolo. Ma credo ci sarà un terzo episodio e, sai, in quell’universo tutto può succedere. Del resto a Colin avevano sparato in un occhio, ma torna e sta bene… sai, è fantasy! Quindi, non lo escludo.

Il prossimo film della saga, The King’s Man, sarà in realtà un prequel, e arriverà nelle sale (dopo numerosi slittamenti negli ultimi due anni) il prossimo dicembre. Per il resto, la società di produzione Marv ha annunciato, l’anno scorso, di voler espandere il franchise con ben altri sette film e una serie tv, ma da allora non si sono più avute informazioni o rivelazioni su questi fantomatici nuovi capitoli delle avventure spionistiche over the top tratte dai fumetti di Mark Millar e Dave Gibbons. Probabilmente dovremo attendere i risultati al botteghino del prequel, che avrà tra i protagonisti Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton, Rhys Ifans e Daniel Brühl.

