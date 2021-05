Bones And All: iniziano le riprese per il film all-star di Luca Guadagnino

Il primo film statunitense di Luca Guadagnino, Bones And All, svela le sue carte con l'inizio delle riprese: e Timothée Chalamet non sarà l'unica star del film.

Riprese iniziate, negli States, per Bones And All, prima pellicola americana per uno dei registi italiani attualmente più quotati all’estero, Luca Guadagnino: grazie a Deadline scopriamo ora i componenti di un cast indubbiamente ricco.

Guadagnino, sapevamo già, aveva voluto tornare a lavorare con il talentuoso Timothée Chalamet dopo il successo di Call Me By Your Name, dal cui cast ha recuperato anche Michael Stuhlbarg.

A loro si uniscono André Holland, Jessica Harper, Chloe Sevigny, Francesca Scorsese, David Gordon Green, Taylor Russell e il premio Oscar Mark Rylance.

Il regista palermitano è stato a lungo collegato a un possibile sequel della pellicola del 2017, ma sembra che la possibilità sia sfumata, almeno per ora, anche per via degli altri numerosi impegni, sia suoi che quelli del suo lanciatissimo protagonista, che oltre al cinema d’autore sta lavorando anche a diversi blockbuster, come Dune (che si spera diverrà una saga) e il nuovo Willy Wonka.

La verità è che il mio cuore è ancora là, ma ora sto lavorando a questo film, e spero di fare Scarface presto, e ho molti altri progetti, dunque mi focalizzerò a questa parte dell’Atlantico e ai film che voglio fare ha affermato Guadagnino

Bones And All sarà un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis, scritto da David Kajganich, collaboratore di lunga data del regista, con cui ha lavorato per Suspiria e A Bigger Splash.

Si tratta di una storia d’amore, più precisamente del primo amore tra Maren, una giovane donna che sta imparando come sopravvivere ai margini della società, e Lee, un disincantato vagabondo, nell’America dei tempi di Ronald Reagan.

