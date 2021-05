Among Us per PC è disponibile gratuitamente, grazie all’Epic Games Store

Among Us ora è gratis anche su PC, grazie ad un'offerta a tempo limitato sull'Epic Games Store. Ecco come ottenere gratuitamente il gioco.

Among Us ora è gratis anche su PC, grazie alle offerte dell’Epic Games Store. Non dovete fare altro che creare un account Epic (o usare a scelta un altro dei sistemi di autenticazione disponibili), visitare il sito ufficiale dello store e quindi andare sulla pagina ufficiale del gioco. Normalmente Among Us viene venduto a circa 4€. Lo trovate qua. Per riprodurlo dovrete scaricare anche il client ufficiale di Epic.

Among Us è anche disponibile su Nintendo Switch e smartphone Android e iOS, dove il gioco è sempre stato free-to-play, ma con la possibilità di effettuare acquisti in-game per sbloccare cappelli per il proprio personaggio o altri cosmetici.

Among Us è stato il gioco rivelazione del 2020, complice la pandemia e, soprattutto, il fatto che alcuni popolari streamer lo abbiano recuperato rendendolo improvvisamente ultra-popolare. Among Us ha una grafica stilizzata, si gioca in multiplayer impersonando il membro dell’equipaggio di un’astronave incaricato di risolvere alcune piccole missioni di manutenzione. Infiltrati nel team ci sono anche due (o più) impostori, che segretamente hanno il compito di far fuori – uno ad uno – gli altri giocatori, senza farsi beccare.

La parte più interessante del gioco è l’elemento degli emergency meeting. Un giocatore che ha visto qualcosa di sospetto può imporre una pausa all’azione del gioco, a quel punto si apre una chat testuale dove i giocatori possono condividere le loro opinioni su chi ritengono essere l’impostore. Partecipano, ovviamente, anche gli stessi impostori, che possono bluffare e manipolare gli altri giocatori, spingendoli ad eliminare la persona sbagliata.

Among Us è stato recentemente celebrato anche da Limited Run Games, azienda specializzata nella creazione di collector’s edition di giochi degli anni passati (ne hanno fatta una stupenda per Monkey Island) o, fino ad adesso, distribuiti esclusivamente in copia digitale. L’edizione limitata di Among Us include una replica del pulsante d’emergenza – con tanto di effetto sonoro – ed altri gadget. La trovate qua e costa 79$.