Vaccini Covid-19, negli USA un adulto su due ha già ricevuto entrambe le dosi

Negli Stati Uniti d'America il 50% della popolazione adulta ha già ricevuto entrambe le dosi del vaccino per il Covid-19. Obiettivo 70% entro il 4 luglio.

Continuano gli sforzi degli Stati Uniti d’America per vaccinare la popolazione, il Paese ha già raggiunto un traguardo decisamente incoraggiante: un adulto statunitense su due ha già ricevuto entrambe le dosi (se è previsto) del vaccino. È uno dei pochi Paesi al mondo a poter vantare questo risultato.

Quando ci siamo insediati a gennaio il dato si fermava all’1% della popolazione adulta, era il 20 gennaio.

ha detto Andy Slavitt, senior advisor della Casa Bianca.

Nel frattempo, oltre 130 milioni di persone sopra ai 18 anni hanno ricevuto tutte le dosi del vaccino. Le prime dosi sono state distribuite al pubblico solamente lo scorso dicembre. Gli Stati Uniti ora lavorano per distribuire altre 70 milioni di dosi. L’amministrazione Biden si è posta l’obiettivo di vaccinare il 70% degli Stati Uniti entro il 4 di luglio, il giorno dell’indipendenza, la più importante festa nazionale del Paese.

L’obiettivo è arrivare al 70% della popolazione entro il 4 luglio, festa nazionale.

Nove Stati hanno già raggiunto l’obiettivo, completando i cicli di vaccinazione su oltre il 70% della popolazione adulta. Ma l’allerta rimane alta: «Se non vi siete vaccinati, siete a rischio», ha ricordato Andy Slavitt.

Nel frattempo arrivano buone notizie anche dall’Italia. Dal 10 giugno – scrive in queste ore il Corriere della Sera – iniziano le vaccinazioni senza limiti d’età, anche per gli under 40. Sarà sufficiente prenotarsi online.

