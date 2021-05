The Conjuring – Per ordine del Diavolo: il documentario di Discovery+ sulla storia vera dietro al film

The Conjuring – Per ordine del Diavolo arriverà nelle sale cinematografiche il 3 giugno, mentre l'11 giugno uscirà il documentario di Discovery+.

C’è attesa per l’uscita nelle sale cinematografiche di The Conjuring – Per ordine del Diavolo, il nuovo lungometraggio del franchise, che anche stavolta s’ispira ad una vicenda realmente accaduta: e per l’occasione Discovery+ ha deciso di proporre un documentario dedicato.

Il titolo del documentario sarà Shock Docs: The Devil Made Me Do It ed andrà in onda l’11 giugno. Matthew Butler di Travel Channel ha dichiarato:

I documentari di Shock Docks sono diventati la casa di tutte quelle storie che hanno a che fare con il paranormale. Sentire le vere storie che stanno dietro certi eventi, con le testimonianze dirette di chi li ha vissuti, rende il tutto qualcosa che va al di là di semplici storie di paura. La storia della famiglia Glatzel, che ha lavorato per i Warren, raccontata in Shock Docsk rende il documentario ancora più spaventoso del film.

Per chi, invece, sta attenendo l’uscita di The Conjuring – Per ordine del Diavolo, l’arrivo nelle sale cinematografiche è previsto per il 3 giugno. Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, sotto la direzione di Michael Chaves e la produzione di James Wan.

