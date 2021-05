James Bond: anche dopo che Amazon ha acquistato MGM i film arriveranno al cinema

I film di James Bond, dopo l’acquisizione da parte di Amazon della MGM, continueranno ad arrivare al cinema, oppure usciranno in streaming? A fugare ogni dubbio ci sono stati Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, i produttori che stanno dietro al franchise, e che hanno confermato come i lungometraggi di 007 proseguiranno con le uscite cinematografiche, senza spostamenti.

Ecco le parole della Broccoli e di Wilson sull’uscita dei film di James Bond al cinema:

Siamo impegnati affinché i film di James Bond continuino ad arrivare al pubblico attraverso le sale cinematografiche. Abbiamo la responsabilità di custodire questo personaggio, e prendiamo la cosa molto sul serio.

Una frase che non lascia alcun dubbio, e che rassicura i fan che desiderano fruire dell’esperienza in sala, che tanto è mancata durante questo periodo di pandemia.

Ricordiamo che Amazon ha appena acquisito MGM per un valore pari a 8,45 miliardi di dollari. Mentre il prossimo film di James Bond che uscirà in sala sarà No Time to Die. Ecco la sinossi:

In No time to die, James Bond ha lasciato il servizio e si sta godendo una vita tranquilla in Jamaica. La sua pace però è di breve durata perché un vecchio amico della CIA, Felix Leiter, torna a chiedergli aiuto.

Il lungometraggio arriverà in Italia il 30 settembre, e negli Stati Uniti l’8 ottobre.