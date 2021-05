Iron Mike: Trevante Rhodes sarà Mike Tyson nella serie Hulu

L'incredibile vita dentro e fuori dal ring di Mike Tyson verrà raccontata in una miniserie per Hulu, Iron Mike, sebbene senza la benedizione del campione.

I biopic sportivi sono sempre un genere popolare, e la vita di Mike Tyson è sicuramente un ottimo argomento per questo tipo di pellicole, come dimostra Iron Mike.

Sarà Trevante Rhodes, già visto in Moonlight e Birdbox, a interpretare Tyson in una miniserie da otto episodi prodotta da 20th Television con destinazione Hulu e decisa a scavare nella controversa figura di un campione sregolato.

La produzione è, in larga parte, quella che ha portato alla realizzazione di un altro biopic sportivo (per il cinema): Io, Tonya, con Margot Robbie, da lei anche prodotto. Tornerà anche lei, difatti, perlomeno come produttrice, torneranno lo sceneggiatore Steven Rogers e il regista Craig Gillespie.

Quello che manca è l’effettivo benestare di Tyson, che ha accusato i produttori di “appropriazione culturale indebita”, anche se per alcuni è solo una mossa “contropubblicitaria” dato che la pellicola biografica autorizzata è un’altra, in fase di produzione: quella di Antoine Fuqua e Martin Scorsese con Jamie Foxx protagonista annunciata lo scorso marzo e in cui i valori produttivi sembrano, dati i nomi, ben più alti.

