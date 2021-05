Crudelia convince ma non troppo la critica su Rotten Tomatoes

Come sempre capita quando arriva una nuova uscita cinematografica, non può mancare il giudizio di Rotten Tomatoes, e quello della critica per il film Crudelia è positivo, ma non troppo. Il lungometraggio Disney ha ottenuto sull’aggregatore di recensioni una percentuale del 73% di recensioni positive.

Il giudizio complessivo della critica su Rotten Tomatoes ha detto di Crudelia:

Il film non riesce a rispondere al motivo per cui è stata necessaria una storia d’origini sul personaggio, ma risulta essere abbagliante a livello visivo, e diverte anche se il personaggio protagonista dovrebbe scontrare con questa cosa.

Tra i giudizi positivi c’è quello di Nell Minow di Movie Mom, che ha riportato:

Il film non è bellissimo, ma c’è molto da guardare ed ascoltare, ed è divertente da vedere.

Thomas Caldwell di ABC Radio Melbourne ha definito Crudelia:

Non tanto un prequel quanto una reimmaginazione, che risulta essere espressiva e divertente da vedere.

Mentre tra i giudizi negativi c’è quello di Roxana Hadadi di Pajiba, che ha scritto:

Il tutto collassa in un ammasso di contenuti, che risultano essere la minestra capitalista che dà vita a film come Crudelia.

Negativo è stato anche A.O. Scott del New York Times che ha detto: