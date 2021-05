Cobra Kai 4: primo teaser della nuova stagione, col ritorno di Terry Silver!

“Abbi pazienza… si sta organizzando. Terry Silver ritorna al dojo per la quarta stagione di Cobra Kai.” è questo il messaggio con cui Netflix lancia il primo teaser della quarta stagione del popolare serial, seguito della saga di Karate Kid.

“A mali estremi, estremi rimedi. Adesso viene il bello.” recita invece un cartello all’interno del video, che vede Terrence Silver (Thomas Ian Griffith) di spalle.

Have patience. He’s just getting everything rolling. Terry Silver returns to the dojo for Cobra Kai IV. pic.twitter.com/Ls4NMAlD1b

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 27, 2021