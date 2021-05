Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro – Zack Snyder vorrebbe ancora fare il film

27—Mag—2021 / 10:54 AM

In Batman v Superman c’erano alcuni accenni a quello che è il fumetto per eccellenza dedicato all’uomo pipistrello: stiamo parlando di Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro, ma Zack Snyder vorrebbe fare di più, ovvero portare sul grande schermo proprio questo adattamento.

Parlando a Happy, Sad, Confused Zack Snyder ha detto sul possibile film dedicato a Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro:

Lo farei in stile Watchmen, al cento per cento. Non credo che possa costare così tanto, ad essere onesti, anche perché si tratta di una storia cruda e realistica.

Diversi decenni fa si era pensato ad un adattamento del fumetto di Frank Miller con Darren Aronofsky come regista ed il grande Clint Eastwood nei panni di Batman. Sarebbe stato un qualcosa di molto suggestivo, ma la produzione all’epoca non approvò la sceneggiatura troppo cruda di Aronofsky.

La storia è stata omaggiata e presa come riferimento per il secondo film della trilogia di Nolan su Batman, e, come dicevamo inizialmente, è stata alla base di Batman v Superman. Chissà se, prima o poi, arriverà il momento di vedere una vera e propria trasposizione di Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro sul grande schermo.