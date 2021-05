The Sandman: annunciato il cast della serie Netflix tratta dalle opere di Neil Gaiman

Alcuni nomi erano trapelati negli scorsi mesi, ma ora abbiamo l’annuncio ufficiale del cast principale di The Sandman, attesissima serie tv tratta dalle opere dell’acclamato Neil Gaiman che approderà in futuro su Netflix.

Jenna Coleman, David Thewlis, Stephen Fry, Patton Oswalt, Joely Richardson, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, Kyo Ra, Razane Jammal, and Sandra James Young will co-star alongside Tom Sturridge and Gwendolyn Christie in The Sandman! pic.twitter.com/tlQ97I0xyS — Netflix (@netflix) May 26, 2021

Ecco l’elenco completo:

Jenna Coleman (Johanna Constantine)

David Thewlis (John Dee)

Stephen Fry (Gilbert)

Patton Oswalt (voce di Matthew the Raven)

Joely Richardson (Ethel Cripps)

Kirby Howell-Baptiste (Death)

Mason Alexander Park (Desire)

Donna Preston (Despair)

Niamh Walsh (Ethel Cripps da giovane)

Kyo Ra (Rose Walker)

Razane Jammal (Lyta Hall)

Sandra James Young (Unity Kincaid)

Meet the cast of Netflix’s The Sandman ⏳ From the mind of Neil Gaiman. Posted by DC Comics on Wednesday, May 26, 2021

che si vanno ad aggiungere al resto del cast che era già stato annunciato:

Tom Sturridge (Dream of the Endless)

Gwendolyn Christie (Lucifer)

Sanjeev Bhaskar (Cain)

Amid Chaudry (Abel)

Charles Dance (Roderick Burgess)

Vivienne Acheampong (Lucienne)

Boyd Holbrook (The Corinthian)

L’annuncio è accompagnato dalle dichiarazioni di Neil Gaiman stesso:

Ogni pomeriggio mi arriva una mail che mi avvisa che ci sono dei “giornalieri” da The Sandman pronti da guardare. È la parte migliore della giornata. Ogni paio di settimane mi arriva una mail che mi avvisa che c’è un episodio completo nuovo per me da guardare. È la parte migliore del mese.

Si sta realizzando The Sandman e, be’, è The Sandman. Che è la cosa migliore di tutte.

Di seguito la sinossi della serie, dalle vive parole del suo autore:

Sapete che The Sandman è basato sulla serie a fumetti omonima. Una ricca miscela di mito moderno e dark fantasy in cui fiction contemporanea, dramma storico e leggenda sono intrecciati senza soluzione di continuità. The Sandman segue le persone e i luoghi affetti da Morpheus, il Signore dei Sogni, mentre mette a posto gli errori cosmici -e umani- che ha commesso nel corso della sua lunga esistenza.

La serie, sceneggiata dallo stesso Gaiman, da David S. Goyer (anche produttore) e da Allan Heinberg, è diretta da Heinberg e vanterà undici episodi, ma ancora non sappiamo quando sarà rilasciata sulla piattaforma.

