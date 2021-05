Tesla Vision, addio al radar su Model 3 e Model Y: useranno solo la computer vision

Tesla ha annunciato uno dei più importanti cambiamenti alla dotazione tecnologica dei suoi nuovi modelli. La casa automobilistica entra ufficialmente nella transizione verso Tesla Vision: le nuove Model 3 e Model Y faranno a meno dei radar frontali. Il sistema di navigazione e gli ADAS faranno esclusivo affidamento sulla computer vision — e quindi sulle telecamere.

I primi modelli affetti saranno le nuove unità prodotte negli Stati Uniti a partire da maggio. Il cambiamento dovrebbe, dunque, essere già presente su molte delle vetture consegnate in Nord America nelle ultime settimane.

Stiamo proseguendo la nostra transizione verso Tesla Vision, il sistema Autopilot che si basa sulle telecamere. A partire dalle consegne di maggio 2021, le Model 3 e Model Y prodotte per il mercato nordamericano non avranno più il radar. Saranno i primi veicoli di Tesla a fare esclusivo affidamento sulle telecamere e sulla rete neurale per il funzionamento di Autopilot, Full-Self Driving e le altre feature progettate per la sicurezza a bordo. I clienti che hanno ordinato prima di maggio 2021 e che riceveranno comunque un’auto con Tesla Vision verranno avvisati per tempo del cambiamento; riceveranno una notifica sul loro account Tesla, prima della spedizione.