QAnon ha un nuovo paladino – e un nuovo nemico – in GhostEzra

QAnon ha per anni fatto sentire la propria voce. Prima su internet, poi per le strade, fino ad arrivare di forza all’interno del Campidoglio di Washington. Buona parte dei suoi membri aveva eletto Donald Trump a paladino dell’umanità e il suo fallimento elettorale ha in buona parte silenziato il movimento. Quasi, però, perché QAnon è ancora vivo e vegeto e tra i suoi ranghi sta emergendo velocemente un nuovo influencer: GhostEzra.

Il caso di GhostEzra è un caso particolare che sta cogliendo l’attenzione degli osservatori che si sono attardati a seguire l’evoluzione di un fenomeno che, per quanto inquietantemente vivace, è finito lontano dai riflettori dell’attenzione pubblica.

Il personaggio in questione, mai identificato, non monetizza direttamente la sua popolarità, né cavalca in maniera particolarmente narcisista la sua fama, semplicemente vomita sulla Rete una mole assordante di teorie complottiste assolutamente ridicole, tanto ridicole che molti insider temono che l’account sia stato creato con l’intento esplicito di far sfigurare coloro che confidano nel vangelo di QAnon.

Le bufale sono d’altronde eclatanti. Vanno dall’annunciare che alla presidenza degli Stati Uniti non vi sia Joe Biden, il quale sarebbe morto nel 2019, ma un clone ribattezzato colloquialmente “Bidan”, al suggerire che Ivanka Trump sia stata uccisa in occasione di una falsa vaccinazione. Per non parlare del galoppante antisemitismo. Tanto, tantissimo antisemitismo.

L’atteggiamento di GhostEzra enfatizza i topos di QAnon al punto di essere comico. O almeno “potenzialmente comico”, visto che diversi componenti del movimento stanno prendendo grottescamente per veri i messaggi postati nell’account Telegram del misterioso personaggio, incoronandolo tacitamente come nuova guida spirituale del “brand”.

Al momento, il canale ha 334.000 iscritti ed è facile prevedere che, di questo passo, il profilo potrebbe essere usato per manipolare una mole di persone che si intessono direttamente con gli interessi politici delle frange più estreme del partito Repubblicano USA. Resta da capire in che modo GhostEzra abbia intenzione di gestire il suo ascendente.

