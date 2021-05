Nier Re[in]carnation disponibile in closed beta anche in occidente

Nier Re[in]carnation è disponibile da oggi in closed beta anche in occidente e quindi finalmente scaricabile dai vari store.

Nier Re[in]carnation, nuovo titolo della serie per dispositivi mobile, è disponibile da oggi in closed beta anche in occidente. Ciò vuol dire che se avete ricevuto l’invito a partecipare dopo esservi registrati sul sito, a partire da adesso potete scaricarlo da Google Play per sistemi Android e da App Store per sistemi iOS.

Il gioco è sviluppato da Applibot, studio già noto in ambiente mobile per progetti come Blade Xlord, Seven’s Code, Kamurai Tribe e Grimoire A School of Wizards, il design dei personaggi è invece stato affidato a Akihiko Yoshida di CyDesignation con concept art di Kazuma Koda. Ricordiamo inoltre che stavolta Yoko Taro non si occuperà della sceneggiatura, ma si limiterà a supervisionare lo sviluppo e fornire linee guida al team.

Il nuovo gioco mobile sarà caratterizzato da dinamiche gacha, cosa che comporterà la presenza di numerosi personaggi da collezionare. Per quanto riguarda il gameplay, invece, Yoko Taro ha riferito che sarà composto da esplorazione di vari scenari da portare a fondo, oltre a varie battaglie e che però non ci saranno elementi PvP.

Il gioco verrà distribuito su App Store e Google Play come free to play con supporto per le microtransazioni. Al momento non è stata fornita una data d’uscita.