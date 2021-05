Nastri d’Argento 2021: tutte le candidature della 75esima edizione

Per le candidature dei Nastri d'Argento 2021 Le sorelle Macaluso ha ottenuto sette candidature, così come L'incredibile storia dell'Isola delle Rose.

L’edizione 2021 dei Nastri d’Argento si svolgerà il 22 giugno al Maxxi di Roma, e nel frattempo sono state già comunicate le candidature: Le sorelle Macaluso ha ottenuto ben sette nomination, stesso numero de L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. Cinque, invece, sono le nomination per il film Cosa Sarà, di Francesco Bruni.

Ecco tutte le candidature ai Nastri d’Argento 2021.

MIGLIOR FILM

Assandira di Salvatore MEREU

Cosa sarà di Francesco BRUNI

Le sorelle Macaluso di Emma DANTE

Lei mi parla ancora di Pupi AVATI

Non mi uccidere di Andrea DE SICA

MIGLIORE REGIA

Pupi AVATI per Lei mi parla ancora

Francesco BRUNI per Cosa sarà

Antonio CAPUANO per Il buco in testa

Emma DANTE per Le sorelle Macaluso

Edoardo PONTI per La vita davanti a sé

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Pietro CASTELLITTO per I Predatori

Maura DELPERO per Maternal

Nunzia DE STEFANO per Nevia

Carlo S. HINTERMANN per The Book of Vision

Gianluca JODICE per Il cattivo poeta

Mauro MANCINI per Non odiare

MIGLIORE COMMEDIA

Genitori Vs Influencer di Michela ANDREOZZI

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney SIBILIA

Si vive una volta sola di Carlo VERDONE

Sul più bello di Alice FILIPPI

Tutti per 1-1 per tutti di Giovanni VERONESI

SOGGETTO

La volta buona di Vincenzo MARRA

Palazzo di Giustizia di Chiara BELLOSI

Padrenostro di Claudio NOCE, Enrico AUDENINO

Regina di Alessandro GRANDE, Mariano DI NARDO

Rosa pietra stella di Marcello SANNINO, Guido LOMBARDI, Massimiliano VIRGILIO, Giorgio CARUSO

SCENEGGIATURA

Cosa sarà Francesco BRUNI, collaborazione Kim ROSSI STUART

Governance – Il prezzo del potere Michael ZAMPINO, Heidrun SCHLEEF, Giampaolo RUGO

Le sorelle Macaluso Emma DANTE, Elena STANCANELLI, Giorgio VASTA

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose Sydney SIBILIA, Francesca MANIERI

I predatori Pietro CASTELLITTO

ATTRICE PROTAGONISTA

Valeria BRUNI TEDESCHI Gli indifferenti

Valeria GOLINO Fortuna, Lasciami andare

Alba ROHRWACHER Lacci

Teresa SAPONANGELO Il buco in testa

Daphne SCOCCIA Palazzo di Giustizia

ATTORE PROTAGONISTA

Pierfrancesco FAVINO Padrenostro

Sergio CASTELLITTO Il cattivo Poeta

Alessandro GASSMANN Non odiare

Fabrizio GIFUNI La belva

Kim ROSSI STUART Cosa sarà

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Linda CARIDI Lacci

Carolina CRESCENTINI La bambina che non voleva cantare

Donatella FINOCCHIARO Il delitto Mattarella

Raffaella LEBBORONI Cosa sarà

Sara SERRAIOCCO Non odiare

Pina TURCO Fortuna

ATTORE NON PROTAGONISTA

Fabrizio GIFUNI Lei mi parla ancora

Vinicio MARCHIONI Governance, il prezzo del potere

Michele PLACIDO Calibro 9

Massimo POPOLIZIO I predatori

Francesco PATANE’ Il cattivo poeta

ATTRICE COMMEDIA

Antonella ATTILI Il ladro di cardellini

Eugenia COSTANTINI La tristezza ha il sonno leggero

Loretta GOGGI Burraco fatale, Glassboy

Miriam LEONE L’amore a domicilio

Valentina LODOVINI 10 giorni con Babbo Natale

ATTORE COMMEDIA

Elio GERMANO L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Fabio DE LUIGI 10 giorni con Babbo Natale

Simone LIBERATI L’amore a domicilio

Nando PAONE Il ladro di cardellini

Eduardo SCARPETTA Carosello Carosone

Fabio VOLO Genitori Vs Influencer

FOTOGRAFIA

Francesca AMITRANO La tristezza ha il sonno leggero

Tani CANEVARI Tutti per uno, uno per tutti

Francesco DI GIACOMO Non mi uccidere

Gherardo GOSSI Le sorelle Macaluso

Daniele CIPRI’ Il cattivo poeta

COSTUMI

Andrea CAVALLETTO Il cattivo poeta

Alessandro LAI Uno per tutti, tutti per uno

Maria Cristina LA PAROLA Il mio corpo vi seppellirà

Nicoletta TARANTA L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Mariano TUFANO The Book of Vision

SCENOGRAFIA

Giada CALABRIA Gli indifferenti

Marcello DI CARLO Il mio corpo vi seppellirà

Emita FRIGATO Le sorelle Macaluso

Maurizio SABATINI La vita davanti a sè

Tonino ZERA L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

MONTAGGIO

Benni ATRIA Le sorelle Macaluso

Massimo FIOCCHI Lasciami andare

Pietro LASSANDRO The Book of Vision

Paola FREDDI con Antonio CELLINI Assandira

Pietro MORANA Non mi uccidere

SONORO

Gianluca COSTAMAGNA Le Sorelle Macaluso

Carlo MISSIDENTI Lacci

Valentino GIANNI’ Padrenostro

Francesco LIOTARD Lasciami andare

Alessandro PALMERINI, Alessandro ZANON I predatori

CASTING DIRECTOR

Federica BAGLIONI L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Carosello Carosone

Valeria MIRANDA Il mio corpo vi seppellirà

Beatrice KRUGER Governance, il prezzo del potere

Rossana PATRICELLI Assandira

Francesco VEDOVATI I predatori

COLONNA SONORA

Stefano BOLLANI Carosello Carosone

Michele BRAGA L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Shadows

Davide CAPRELLI Est -Dittatura Last Minute

Andrea FARRI, Andrea DE SICA Non mi uccidere

PIVIO & Aldo DE SCALZI Non odiare

CANZONE

CEROTTI Musica, testi Federico ZAMPAGLIONE, GAZZELLE interpretata da TIROMANCINO per Morrison

GLI ANNI DAVANTI Musica, testi e interpretazione PACIFICO per Genitori Vs Influencer

IO SÌ (SEEN) Musica e testi Laura PAUSINI e Niccolò AGLIARDI, interprete Laura PAUSINI per La vita davanti a sè

MAGIC Musica e testi di Greta MARIANI, Alessandro MOLINARI, interprete Greta MARIANI per Addio al nubilato

SUL PIÙ BELLO Musica Andrea DE FILIPPI, Lorenzo MILANO, testo di Andrea DE FILIPPI

interprete ALFA Sul più bello

Mentre, al di là delle candidature, tra i premi già assegnati per questi Nastri D’argento 2021 ci sono il Nastro di Platino a Sophia Loren per La vita davanti a sé, ed il Nastro Speciale 75 a Renato Pozzetto per Lei mi parla ancora. E poi il Film dell’anno è Miss Marx di Susanna Nicchiarelli.