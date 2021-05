Loki: i character poster dei protagonisti della nuova serie tv Marvel su Disney+

Il 9 giugno si avvicina e con esso la nuova serie Disney+ ambientata nel Marvel Cinematic Universe, Loki. Oggi, Marvel ha rilasciato i nuovi character poster dei personaggi protagonisti della serie: ve li proponiamo sia in versione originale che nell’adattamento italiano.

Nei poster ritroviamo, naturalmente, Tom Hiddleston nei panni di Loki, con la sua “divisa” della Time Vigilance Authority ed Owen Wilson nelle vesti di Mobius M. Mobius, oltre a Wunmi Mosaku (Hunter B-15) e Gugu Mbatha-Raw (Ravonna Lexus Renslayer).

La serie, che arriverà sulla piattaforma per tutti i suoi abbonati con un episodio a settimana per sei settimane, seguirà quindi il sistema di release scaglionato episodio per episodio già visto con WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, con l’unica differenza che i nuovi episodi verranno rilasciati il mercoledì e non più il venerdì. Un sistema che ha funzionato bene presso il proprio pubblico, decisamente opposto a quello promosso da Netflix per molte delle sue serie di punta, visionabili in binge watching a partire dal day one.

Nel cast del serial ritroviamo Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino e Richard E. Grant, sotto la direzione esclusiva di Kate Harron e coi copioni di Michael Waldron.

Questa la sinossi ufficiale:

In Loki dei Marvel Studios, l’imprevedibile cattivo Loki (Tom Hiddleston) riprende il suo ruolo di Dio dell’inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di “Avengers Endgame”. Regia di Kate Herron, capo sceneggiatore Michael Waldron.

Leggi anche: