ANNA K: Netflix immagina Anna Karenina ai giorni nostri nel suo primo Original russo

Ci sono grandi classici della letteratura mondiale che non invecchieranno mai e continueranno a ispirare sempre nuove trasposizioni: uno di questi è sicuramente l’Anna Karenina di Lev Tolstoy, che sta per diventare ANNA K nella nuova versione in programma per Netflix.

La nuova serie sarà realizzata da 1-2-3 Production per trovare distribuzione sotto etichetta di contenuto “Original” di Netflix: sarà il primo contenuto del genere prodotto su suolo russo dalla popolare piattaforma di streaming.

La serie vedrà protagonista Svetlana Khodchenkova, nota in occidente per ruoli in film come La Talpa e The Wolverine, e vedrà un cambio di setting, proiettando la storia ai giorni nostri, quasi 150 nel futuro rispetto all’ambientazione originale.

Nella Russia odierna Anna sarà la moglie di un politico in vista di San Pietroburgo che intreccerà una relazione con Vronsky, erede di un impero industriale. Ambientato tra una Mosca cosmopolita, una San Pietroburgo densa di storia e la campagna russa, sarà un dramma incentrato sui temi della passione e della lealtà.

Roman Kantor e Maria Mikulina hanno scritto la sceneggiatura, per la regia di Valeriy Fedorovich, Evgeniy Nikishov, Natasha Merkulova, Aleksey Chupov e Kantor. Non abbiamo ancora delle date di debutto su Netflix a cui aggrapparci.

