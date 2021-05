Animal Crossing: New Horizons diventa un Diorama LEGO

Alcuni fan si sono divertiti a creare un diorama Lego dedicato ad Animal Crossing: New Horizons. Ecco il video che lo ritrae.

Animal Crossing: New Horizons, il videogioco fenomeno del momento per Nintendo Switch, diventa un diorama LEGO grazie al lavoro di OrangeTeam Lug, una delle community di fan LEGO più attive del panorama italiano.

In soli tre mesi ed utilizzando ben 6 mila mattoncini colorati il team di appassionati è riuscito a realizzare un’isola reale, tangibile, che ritrae alcuni dei personaggi più iconici del celebre life simulator come K.K. Slider e Gulliver, insieme a tutti gli elementi che i fan di tutto il mondo hanno imparato ad apprezzare e sfruttare a dovere: dall’indispensabile Banco da lavoro, agli alberi (da frutto e non), fino a un immancabile falò con delle panchine pronte ad accogliere gli Abitanti dell’Isola.

Nonostante le complicazioni derivate da lockdown, in circa 3 mesi di lavoro il celebre titolo di Nintendo è finalmente giunto nel mondo reale ed è già pronto a espandersi ulteriormente. Oltre ai personaggi già realizzati, infatti, altri iconici animali come il procione Tom Nook sbarcheranno presto nell’isola del diorama.

Inoltre, sui canali ufficiali di OrangeTeamLug arriveranno presto delle pratiche guide alla costruzione, che

consentiranno ai fan LEGO e Nintendo di riprodurre fedelmente i personaggi entrati nell’immaginario

collettivo nell’anno trascorso dall’uscita del gioco. Un episodio che conferma

ancora una volta l’impatto che il videogioco Nintendo venduto più velocemente in Europa, con oltre 7

milioni di copie vendute, ha avuto su settori e ambiti più disparati, dentro e fuori dal videogame.

Animal Crossing: New Horizons è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.