10,000 Ships: Amanda Segel sceneggerà lo spin-off di Game of Thrones

Anche un altro spin-off di Game of Thrones sta proseguendo con la produzione: stiamo parlando di 10,000 Ships che ha trovato la sua sceneggiatrice, ovvero Amanda Segel, che ha già lavorato a produzioni come Person of Interest.

La Segel ha già fatto da produttrice esecutiva a Person of Interest ed alla serie di Hulu Helstrom. Il progetto dedicato a 10,000 Ships è incentrato sulla principessa guerriera Nymeria, appartenente alla casa dei Martell, e fondatrice del Regno di Dorne. La sua storia si svolge mille anni prima delle vicende del Trono di Spade.

La Aria Stark interpretata da Maisie Williams in Game of Thrones ha dato il nome di Nymeria al suo metalupo, proprio in omaggio alla celebre principessa guerriera.

Questo progetto è solo uno dei tre spin-off del Trono di Spade, considerando che sono in lavorazione anche 9 Voyages, sviluppato dal creatore della serie Roma, Bruno Heller, con il protagonista che sarà Lord Corlys Velaryon, che si vedrà in The House of Dragon, ed a interpretarlo ci sarà Steve Toussaint.

E poi ancora l’altro spin-off sarà ambientato nei bassifondi di Flea Bottom, una zona di Approdo del Re in cui sono nati personaggi come Davos Seaworth e Gendry Baratheon. Tutti questi progetti si uniscono alla serie TV già in lavorazione, che è House of the Dragon.