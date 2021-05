Uncharted: Tom Holland e Mark Wahlberg sono Nathan Drake e Sully in una foto dal film

Dopo molti tira e molla in pre-produzione e alcuni ritardi a causa della pandemia, il film Uncharted, tratto dalla omonima (e popolarissima) saga di videogiochi ha finalmente una data di uscita: il 18 febbraio 2022. Scarseggiano ancora, tuttavia, i materiali ufficiali: oltre a un paio di foto di backstage, finora, avevamo visto solo una foto di Tom Holland in “costume” nei panni di Nathan Drake… ecco però arrivare in nostro soccorso un nuovo scatto a saziare un po’ la nostra curiosità.

La foto, durata un lampo all’interno di una storia di Instagram dell’account di Tom Holland, è stata rapidamente ripresa e ve la proponiamo in calce. Come possiamo vedere, rappresenta i due protagonisti del film, Tom Holland e Mark Wahlberg, all’interno di quello che sembra un castello, o una chiesa medievale, intenti nella ricerca di qualcosa… ordinaria amministrazione per due cercatori di tesori come Nathan Drake e Sully.

Possiamo presupporre che questa scena non sia molto in là con il minutaggio della storia, dati gli abiti ancora lontani da quelli più “standard” per i personaggi, e la mancanza dei baffi per il personaggio di Wahlberg.

Il film, che vedrà come protagonista Tom Holland nel ruolo di un giovane Nathan Drake, si interporrà tra i flashback sull’adolescenza di Nathan visti in Uncharted 3: L’inganno di Drake e Uncharted 4: Fine di un ladro e l’inizio di Uncharted: Drake’s Fortune, primo capitolo della saga Naughty Dog, e vedrà nel cast anche Mark Wahlberg nel ruolo di Victor “Sully” Sullivan, mentore del ragazzo, e Antonio Banderas, presumibilmente in quelli del villain. Diretto da Ruben Fleischer, a cui dobbiamo Benvenuti a Zombieland, il suo seguito e Venom, uscirà nei cinema nella primavera del prossimo anno.

