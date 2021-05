Sucker Punch: esiste la Snyder Cut del film, le attrici lanciano la campagna Twitter

Dopo la Snyder Cut di Justice League sembra che si sia vicini a lanciare anche la Snyder Cut di Sucker Punch: almeno questo è quanto sta accadendo dopo che lo stesso Zack Snyder ha parlato di una sua versione del lungometraggio uscito nel 2011. E sembra che le stesse attrici protagoniste del film siano pronte a supportarla.

Parlando a Vanity Fair Zack Snyder ha detto su Sucker Punch:

Questo è un film che ho scritto assieme a Steve Shibuya, è una storia di protesta, in diverse maniere, direi. Quando mi è stato chiesto come mai avessi vestito delle ragazze in quel modo, risposi ‘voi lo avete fatto’ . Sono stato accusato di sessismo, ma è stato divertente fare quel film. Fu la prima volta che mi ritrovai di fronte ad rifacimento del film per fini commerciali, e c’è una versione mia personale di Sucker Punch che deve ancora essere mostrata. Lo dico forte e chiaro.