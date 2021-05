Kung Fury 2: il sequel del film di David Sandberg arriverà nel 2022

Dopo il primo Kung Fury, che ha riproposto in salsa trash tanti elementi dei film anni Ottanta, ora sembra che si sia vicini all’uscita di Kung Fury 2, che è stato annunciato in distribuzione per il 2022. Ad annunciarlo su Facebook è stata la Laser Unicorns, la casa di produzione che ha realizzato il primo mediometraggio.

Nel post diffuso su Kung Fury 2 è stato scritto:

Grazie per il supporto, vi voglio bene!

Alcune persone hanno chiesto quando uscirà il film, che arriverà nel 2022, ma non possiamo ancora darvi una data precisa. Presto arriveranno nuove notizie.

A lavorare anche su questo sequel è stato lo sceneggiatore e regista David Sandberg. Il primo Kun Fury è uscito nel 2015, sempre sotto la regia di Sandberg. Si trattava di un mediometraggio di mezz’ora, che metteva insieme fantascienza, azione e umorismo.

Al centro della storia del primo film c’è una vicenda che si svolge a Miami nel 1985, quando un videogioco arcade si trasforma in un robot ed inizia a seminare il panico per la città. Per riuscire ad abbatterlo viene chiamato in causa l’agente di polizia speciale Kung Fury. Nel mediometraggio sono presenti anche personaggi come Hitler e Thor, capaci di rendere ancora più assurdo Kung Fury.