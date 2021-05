Baby Boss 2 – Affari di famiglia: data d’uscita anticipata, uscirà anche su Peacock

Baby Boss 2 – Affari di famiglia, sequel del divertente film d’animazione del 2017, subisce un nuovo spostamento nel palinsesto cinematografico, perlomeno per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Ad annunciarlo un tweet della piattaforma Peacock, che avverte che il film uscirà ora il 2 luglio, in contemporanea nelle sale e in streaming esclusivo.

Announcement from the world’s tiniest titan – The Boss Baby: Family Business is coming to theaters AND #PeacockTV on July 2. Follow us to stay up-to-date! #BossBaby pic.twitter.com/5KSlZrOZSS — Peacock (@peacockTV) May 24, 2021

Questo, quantomeno, sul mercato statunitense: da noi Peacock non è presente e non sappiamo ancora l’effettivo destino della pellicola nelle sale nostrane, anche se sicuramente lo vedremo nell’anno in corso.

Vi riportiamo l’ultimo trailer italiano uscito e la sinossi ufficiale.

Nel sequel della commedia campione d’incassi di DreamWorks Animation nominata agli Oscar, i fratelli Templeton – Tim (James Marsden, noto per il franchise di X-Men) e il suo fratello minore Baby Boss Ted (Alec Baldwin) – sono diventati adulti e si sono allontanati. Tim è un papà e marito pantofolaio a tempo pieno. Ted è un CEO di fondi speculativi. Ma un nuovo baby boss dall’approccio innovativo e dall’atteggiamento positivo li riunirà e sarà d’ispirazione per un nuovo affare di famiglia.

Tim e sua moglie, Carol (Eva Longoria), la vera capofamiglia, vivono nella periferia con la loro super-intelligente figlia Tabitha (Ariana Greenblatt, Avengers: Infinity War) e l’adorabile nuova bambina Tina (Amy Sedaris, BoJack Horseman – Netflix). Tabhita, che è la migliore della sua classe al Centro Acorn per Bambini Dotati, idolatra suo zio Ted and vorrebbe diventare come lui, ma Tim, ancora in contatto con la sua iperattiva immaginazione giovanile, è preoccupato che lei si stia impegnando troppo a discapito di un’infanzia normale. Quando la piccola Tina rivela di essere (SORPRESA!) un agente segreto tra i migliori della BabyCorp in missione per scoprire gli oscuri segreti della scuola di Tabhita e del suo misterioso fondatore Dr. Erwin Armstrong (Jeff Goldblum), i fratelli Templeton si trovano riuniti nei modi più inaspettati e sono portati a rivalutare il significato di famiglia e a scoprire cosa conta veramente.

