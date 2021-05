Resident Evil: Welcome to Raccoon City, sono in corso le riprese aggiuntive

Welcome to Raccoon City, il reboot cinematografico di Resident Evil, arriverà a fine anno: nel frattempo, sono in corso i reshot aggiuntivi della pellicola.

L’attore Robbie Amell, che abbiamo visto in un paio di film di Scooby-Doo e in svariate produzioni televisive (tra cui The Flash) sarà il nuovo volto di Chris Redfield nel primo film del nuovo corso di Resident Evil, intitolato Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Quel che forse non sapete è che è anche un videogiocatore, con un proprio canale Twitch.

Ebbene, durante una delle sue live ha rivelato un particolare interessante a livello di produzione: cast e crew sono tornati sul set canadese per alcune nuove riprese aggiuntive.

Attualmente sono tornato a Toronto per dei reshoots di Resident Evil: sono di nuovo in modalità Chris Redfield.

In teoria, le riprese erano state chiuse alla fine del 2020, ma evidentemente regista e produzione hanno pensato di aver bisogno di qualche raccordo. Non sappiamo, tuttavia, di che tipo di scene si tratti.

Attualmente, a parte qualche immagine promozionale o foto dal set, abbiamo poco a cui aggrapparci per conoscere la trama nel dettaglio, ma da quanto visto nelle foto e detto dal cast sappiamo che sarà un reboot molto, molto fedele ai videogiochi, a differenza della saga con Milla Jovovich.

Nel nuovo film avremo un cast composto dai fratelli Claire e Chris Redfield (Kaya Scodelario e Robbie Amell), Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Leon S. Kennedy (Avan Jogia), Ada Wong (Lily Gao) e Albert Wesker (Tom Hopper). L’uscita è prevista per novembre, perlomeno in territorio americano.

