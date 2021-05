Karate Kid: William Zabka non pensava sarebbe stato scelto come Johnny Lawrence

William Zabka, protagonista di Cobra Kai e antagonista in Karate Kid, spiega in un'intervista perché, da ragazzo, temeva di non ottenere la parte di Johnny Lawrence.

William Zabka è un attore che ha avuto una carriera decisamente atipica: ha iniziato con Per vincere domani – The Karate Kid quando era ancora un ragazzo, e quella è stata probabilmente comunque la sua apparizione più nota in trent’anni di carriera, in cui ha lavorato in molte produzioni senza però fare mai il “grande salto” di popolarità.

Almeno fino all’arrivo della serie sequel Cobra Kai, che lo vede protagonista con grande successo di pubblico, che lo ha subito eletto suo beniamino. Guardando indietro ai suoi esordi, Zabka ha ricordato le sue paure riguardo al provino e all’assegnazione della parte di Johnny Lawrence nel film di John G. Avildsen.

Mentre leggevo il copione di Karate Kid, mentre giravo le pagine, ero tipo ‘Non mi prenderanno mai per la parte… è una cintura nera e io non so il karate. È il leader di una gang di motociclisti e io non so andare in moto. È cattivo… e io faccio le pubblicità del latte e degli M&M’s. Non mi vedranno mai come questo tizio della gang di karate.’

Tuttavia, Zebka si sbagliava: evidentemente Avildsen ha visto in lui un potenziale che, per fortuna, è successivamente esploso, dandoci l’iconico personaggio di Johnny Lawrence.

Personaggio che poi abbiamo rivisto anche nei due sequel e, ora, nella serie Cobra Kai, in cui si ribaltano le prospettive e lui è il protagonista della storia.

La serie, che ha debuttato su YouTube Red ma è stata in seguito acquisita da Netflix che le ha dato nuovo lustro, è stata rinnovata per una quarta stagione che vedrà nel cast ancora Ralph Macchio, William Zabka e Martin Kove -nei rispettivi ruoli di Daniel LaRusso, Johnny Lawrence e John Kresse– ma anche Xolo Maridueña, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Nicole Brown e Jacob Bertrand.

