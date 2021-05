Facebook sommerso da recensioni ad una stella, Play Store e App Store se ne fregano

Facebook è stato bombardato da una nuova ondata di recensioni ad una stella. Il rating dell’app ufficiale sprofonda sia su App Store che su Google Play Store. Il social è vittima di una campagna coordinata di review bombing e sembra che i due store non siano interessati a prendere provvedimenti per salvarlo.

Le recensioni negative fanno parte di una campagna di boicottaggio promossa da alcuni attivisti antisionisti e pro-palestina. L’accusa: “Facebook ha censurato i posti degli attivisti palestinesi”.

La media delle recensioni di Facebook è scesa da 4 stelle su 5 a 2,4. Facebook, scrive NBC News, internamente avrebbe mostrato una forte preoccupazione per l’attacco coordinato. Un documento interno assegna all’episodio una gravità di classe ‘SEV1‘, ossia il livello più alto subito dopo SEV0 (che indicherebbe un grave attacco hacker o un disservizio dei server a livello globale).

Normalmente gli store di Google e Apple non tollerano questo genere di campagne coordinate. Il punto delle recensioni è dare agli utenti la possibilità di segnalare gravi errori o premiare un servizio eccellente, di certo non quello di condurre campagne politiche artificiose. Eppure, forse per paura di ritorsioni, sembra che i due store non siano granché interessati ad aiutare Facebook. Un’email interna ottenuta da NBC News mostra come Apple si sia rifiutata di accettare la richiesta del social network, decidendo di non ripulire le recensioni. Almeno per il momento.