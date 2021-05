Elon Musk parla e il Bitcoin sale di nuovo

Elon Musk ha annunciato – ovviamente con un tweet – di aver discusso con i “North American Bitcoin miners”, ovvero un insieme di generatori di criptovalute che, in occasione di questo confronto, ha formato un Consiglio del Mining di Bitcoin che dovrà vagliare soluzioni atte a garantire la sostenibilità ambientale della filiera blockchain. Cosa vuol dire? E chi lo sa, ma il Bitcoin è subito salito del 4 per cento.

Il prezzo della valuta digitale orbitava sui 38.074 dollari, poi Musk ha parlato: “Mi sono confrontato con i miners del Nord America. Sono convinti nel rendere pubblici i piani di uso rinnovabile correnti e futuri, nonché di chiedere ai miner di tutto il mondo di fare lo stesso. Potenzialmente promettente”. La criptovaluta ha sfiorato immediatamente i 40.000 dollari.

Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK

— Michael Saylor (@michael_saylor) May 24, 2021