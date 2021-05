Android 12: il tuo smartphone diventa un telecomando, ecco come funziona

Con un nuovo aggiornamento il tuo smartphone diventa un comodo telecomando per Android TV, ecco come funzionerà la feature.

Con Android 12 il tuo smartphone diventa un comodo telecomando per la televisione. A patto di avere Android TV, s’intende.

C’erano una volta gli smartphone con porta infrarossi. O meglio, ci sono ancora ma ormai sono pochissimi e i brand che continuano a produrli sono sempre meno. Uno smartphone per ghermirli tutti: dai televisori ai condizionatori, passando per stereo e porte del garage. Basta una porta infrarossi e una buona app per trasformare lo smartphone in un comodo telecomando universale. Ma come detto, questa ormai è una prerogativa di pochissimi utenti.

Per tutti gli altri Google ha pensato ad una valida soluzione alternativa. Con un nuovo aggiornamento arriverà una maggiore integrazione tra smartphone e Android TV. La feature farà la sua comparsa sui device con Android 11 o 12. L’update è atteso per il 2022. Dopo l’aggiornamento, il telecomando sarà integrato di default su tutti gli smartphone compatibili, senza la necessità che l’utente debba installare manualmente nulla.

Google non ha inventato nulla, per la cronaca: fondamentalmente si tratta della stessa possibilità che hanno gli utenti Apple, che possono controllare la loro Apple TV usando un iPhone o un iPad. C’è da dire che al mondo esistono oltre 80 milioni di smart tv con Android TV.

Google ha mostrato alcune immagini in anteprima della feature. Sarà possibile usare lo smartphone per navigare in modo estremamente comodo all’interno delle app e dei menù di Android TV. Ovviamente non manca nemmeno la possibilità di usare lo smartphone per effettuare gli accessi all’interno delle app, grazie alla tastiera del telefono. Inserire user e password richiederà pochissimi secondi.