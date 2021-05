Zack Snyder vorrebbe dirigere un film porno e uno religioso… o un mix delle due cose

Il celebre regista Zack Snyder svela le sue ambiziosi segrete: girare un porno e, al contempo, anche un film religioso… in qualche modo.

All’indomani dell’uscita di Army of the Dead, Zack Snyder si rivela al The Telegraph: tra le nuove dichiarazioni, c’è una buffa “confessione”.

Ho sempre voluto fare un film religioso e un film porno, ma non ho mai avuto modo di girare nessuno dei due. Magari, se riuscissi a combinare insieme le due cose… o forse 300, in un certo qual modo, è un po’ quel tipo di film. O perlomeno una prova per cosa questo film potrebbe essere.

La riflessione, naturalmente, è scherzosa ma non campata in aria: in 300 c’è sicuramente l’abnegazione assoluta ad un credo, così come ci sono scene erotiche. E comunque, indubbiamente Man of Steel è ricco di palesi metafore religiose (in particolare cristologiche), anche visive.

Staremo a vedere cosa riserva il futuro del regista, che al momento ha diversi progetti fra le mani, non ancora svelati del tutto: del resto, la promozione di Army of the Dead non si è ancora conclusa, così come lo strascico della sua Director’s Cut della Justice League.

