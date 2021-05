Friends: l’attesa reunion trasmessa in Italia in contemporanea con gli USA, su Sky

Ottime notizie per tutti i fan di Friends: grazie a Sky non dovremo attendere per vederne la reunion, che arriverà in day-and-date con gli Stati Uniti.

La reunion di uno dei telefilm più amati degli anni ’90, Friends, sta per diventare realtà su tutti i teleschermi dei fan, anche in Italia: Sky ha difatti annunciato che anche nel nostro Paese arriverà questo evento speciale, in contemporanea con gli USA (dove andrà in onda su HBO Max), il 27 maggio.

Oh. Mio. Dio. 27 maggio. In contemporanea con gli Stati Uniti.#FriendsReunion su Sky Posted by Sky on Saturday, May 22, 2021

L’esclamazione “Oh. Mio. Dio.”, ovviamente, va letta con la voce di Janice in mente! Le reunion sono un fenomeno molto in voga, al momento, ma quella di Friends è in assoluto una delle più attese e bramate, fin dal suo annuncio.

Non si tratterà di un episodio speciale ambientato anni dopo, quanto di uno special televisivo in cui Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) torneranno sul set originale della serie, il mitico Stage 24 di Burbank, per rinverdire i fasti della saga insieme a straordinari ospiti. Tra questi, in rigoroso ordine alfabetico, avremo David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai. Il tutto diretto da Ben Winston.

Potrebbe interessarti anche: