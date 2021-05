Snapchat spenderà 500 milioni per acquistare la WaveOptics: all-in sulla realtà aumentata

Snapchat punta tutto sulla realtà aumentata. La parent company Snap Inc ha annunciato l’acquisto di WaveOptics Ltd, un’azienda britannica leader del settore, per oltre 500 milioni di dollari. Snapchat è stata una delle prime piattaforme a fare sul serio sul fronte degli occhiali smart.

Ve li ricordate gli Spectacles, gli occhiali da sole con telecamera integrata per condividere ogni momento con i propri follower? Snapchat li vendeva online e in alcuni distributori speciali, anche in Italia. Proprio in questi giorni l’azienda ha presentato un nuovo modello di questa linea. Non solo le telecamere per foto e video, ma anche l’integrazione con la realtà aumentata.

Snapchat investirà su una nuova generazione di hardware smart, producendo i suoi accessori in casa. In questo si avvicina al modello di Facebook che, con l’acquisto di Oculus e l’apertura di Reality Labs da anni investe moltissimo sul futuro della realtà virtuale e aumentata. Il colosso lavora ad un paio di occhiali AR in collaborazione con Ray-Ban.

Tornando a Snapchat, il primo paio di Spectacles non sarà disponibile per il pubblico ma verrà riservato esclusivamente agli sviluppatori. L’acquisizione della WaveOptics Ltd, con sede ad Oxford, verrà in parte finanziata con una cessione d’azioni.