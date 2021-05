Dwayne Johnson sarà il cane di Superman in un film d’animazione DC

Dwayne Johnson darà la voce a Krypto, il cane di Superman, in un film d'animazione intitolato DC League of Super-Pets.

Dwayne Johnson nei panni di un cane, ma non di un cane qualsiasi, parliamo del cane di Superman: è questa la gustosa notizia che farà contenti gli appassionati DC Comics, considerando che è stato scelto il popolarissimo attore per dare la voce a Krypto in un film animato dedicato ad i super animali del mondo DC. Il titolo del film dovrebbe essere DC League of Super-Pets.

Dwayne Johnson, oltre che interpretare Krypto, il cane di Superman, sarà coinvolto anche come produttore con la sua compagnia, la Seven Bucks. Jared Stern, si occuperà della regia e scrittura del film, che uscirà nelle sale cinematografiche il 20 maggio 2022. In questo modo il lungometraggio si ritroverà a competere con la produzione Paramount Mission: Impossible 7, con John Wick: Chapter 4 di Lionsgate e con un altro film Disney che dovrebbe uscire in quel periodo.

Krypto, il cane di Superman, sarà il protagonista del film d’animazione. Il character è comparso per la prima volta nei fumetti nel 1955.

Patricia Hicks, Jared Stern, assieme ai membri di Seven Bucks Productions Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrranno il film. John Requa, Glenn Ficarra e Nicholas Stoller faranno da produttori esecutivi di DC League of Super-Pets.