Space Jam 2: il regista elogia Lebron James

Malcolm D Lee è il regista di Space Jam 2, intitolato in Italia Space Jam: New Legends, ed ha avuto l’opportunità di lavorare con un grandissimo del basket come Lebron James. Descrivendo il modo di lavorare del cestista, Malcolm D Lee ha avuto solo parole di elogio nei suoi confronti.

Ecco cosa ha detto Malcolm D Lee del modo di lavorare di Lebron James in Space Jam 2, e non solo:

Lui è un vero professionista. Non credo che inizialmente avesse veramente capito la portata del suo personaggio, ed il fatto che fosse un numero uno, e cosa questo comportasse. Lo ha realizzato col tempo, ma ciò non lo ha danneggiato. Durante la prima stagione con i Lakers si è infortunato in maniera seria, però è tornato subito ad essere di nuovo il migliore. Si alza prestissimo la mattina per prepararsi ed essere pronto per l’inizio della stagione. E nonostante questo è riuscito a lavorare bene sul set, senza lasciarlo mai prima del tempo. Era sempre a disposizione nel caso ne avessimo bisogno. Posso dire che è stato molto professionale, non solo davanti alla telecamera. Gli piace essere diretto e performare, ed essere una forza motrice motivazionale. Lebron James è un grande esempio di leadership.

Insomma, parole di stima, e forse non ci si poteva aspettare altro nei confronti di Lebron James.