Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, ecco il nuovo trailer

Sony Pictures ha diffuso il nuovo trailer ufficiale di Peter Rabbit 2, il film a tecnica mista di Will Gluck per grandi e piccini.

L’amabile canaglia è tornata! Il personaggio ideato da Beatrix Potter torna finalmente al cinema con Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, secondo capitolo più colorato e movimentato che mai, di cui vi possiamo mostrare il nuovo trailer italiano.

Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande.

Originariamente previsto per l’uscita in sala a Pasqua 2020, la pandemia ha a più riprese sconvolto i piani di lancio del film, rimandato prima a gennaio 2021, poi per questa primavera e infine dovrebbe arrivare nei cinema nostrani dal 1° luglio.

Nel cast troviamo ancora una volta Rose Byrne e Domhnall Gleeson, insieme a David Oyelowo, mentre a dare la voce ai personaggi animati (nella versione originale) torneranno James Corden, Margot Robbie ed Elizabeth Debicki.

