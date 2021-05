Opera GX: arriva anche su smartphone il browser da gaming

Opera continua a puntare sul suo browser dedicato ai videogiocatori. Opera GX arriva anche sui sistemi operativi mobile. Per il momento ancora in fase di beta, la versione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane su Android ed iOS.

Opera GX si contraddistingue per un look estremamente aggressivo, fin dall’animazione del logo che dà il benvenuto agli utenti ad ogni apertura. Se vi steste chiedendo cosa significa ‘browser per giocatori‘, la risposta è: qualcosa, ma nulla di che. Si tratta perlopiù di un posizionamento: dalla sua Opera GX ha un pacchetto di feature tra il simpatico e l’accattivante, che non aggiungono tuttavia più di tanto alla normale esperienza di navigazione.

Ad esempio il pannello delle news dedica di default ampia attenzione ai videogiochi e alle notizie ‘geek’, mentre non manca nemmeno una sezione dedicata alle migliori offerte su Steam o ai principali giochi in uscita. Per il resto si tratta dell’ottimo browser Opera in una veste più grintosa.

Una funzione di importante utilità, a dire il vero, c’è: il browser permette di impostare dei limiti al consumo di CPU, RAM e banda di rete. Insomma, avete capito: per non intaccare le vostre performance se avete deciso di aprire un gioco su un altro schermo.

È ovviamente possibile sincronizzare la versione mobile con Opera GX per desktop. Si fa scansionando un codice QR, in modo simile a come funziona la versione destkop di WhatsApp.

Opera GX ha già oltre 9 milioni di utenti attivi su base mensile, equamente distribuiti tra Windows e Mac. Il canale Discord ufficiale di Opera ha già più di 280mila membri.

Leggi anche: