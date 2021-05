A Classic Horror Story: il teaser dell’horror italiano di Netflix

Ecco il teaser trailer ufficiale di A Classic horror Story, una classica storia dell’orrore, come suggerisce il titolo, un omaggio alla tradizione di genere italiana che, partendo da riferimenti classici, arriva a creare qualcosa di completamente nuovo. Il nuovo film Netflix, prodotto da Colorado Film, sarà disponibile dal 14 luglio 2021.

Qui sotto trovate il trailer di A classic horror Story.

Il film è diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli, da una sceneggiatura di Lucio Besana, Roberto De Feo, Paolo Strippoli, Milo Tissone, David Bellini, e vede come protagonisti principali Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Alida Baldari Calabria e Cristina Donadio.

Il film è stato girato interamente in Puglia e a Roma, per 5 settimane di riprese.

Questa è la sinossi: