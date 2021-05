What If…?: nuove immagini dalla prima serie animata del Marvel Cinematic Universe

Peggy Carter nei panni di Captain Britain, Nick Fury, Hawkeye e Doctor Strange protagonisti dei nuovi still promozionali della serie animata Marvel What If…?

Tra i vari progetti che i Marvel Studios hanno in cantiere per il 2021, uno dei più interessanti è What If…?, peculiare serie animata per Disney+ che si ispira agli amatissimi fumetti dallo stesso nome e che reimmaginano le sorti dell’universo 616 (quella classico) ribaltandone prospettive ed esiti tramite meccanismi di “sliding doors”. Oggi abbiamo accesso a quattro nuove still dedicate ad altrettanti eroi.

La differenza coi fumetti, in questo caso, è che non sarà l’universo 616 a vedere cambiate le carte in tavola, ma quello cinematografico dei Marvel Studios. Ad esempio, come possiamo vedere in due delle immagini, Peggy Carter non sarà “semplicemente” l’agente fondatrice dello S.H.I.E.L.D. ma diverrà Captain Britain, portandosi in battaglia gli Howling Commandos.

Le altre due immagini danno meno “spoiler” sulla natura alternativa delle storie che li vedranno coinvolti: quella con Nick Fury e Hawleye è evidentemente tratta dagli avvenimenti del primo film di Thor, ma è difficile sapere cosa accadrà; quella con Dr. Strange, invece, potrebbe riferirsi a qualunque cosa e ci toccherà attendere l’uscita della serie per scoprirne i retroscena.

Cosa molto importante, per permettere agli spettatori di entrare nel giusto mood, è che i personaggi manterranno le voci che li hanno sempre caratterizzati: dunque, ad esempio, Hayley Atwell tornerà nei panni di Peggy, anche se solo in forma di doppiatrice. Jeffrey Wright, invece, imprimerà il suo timbro vocale a Uatu l’Osservatore, personaggio cosmico che da sempre funge come narratore di queste storie alternative.

Non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale per What If…?, ma andando a incastrare i vari contenuti MCU previsti per i prossimi mesi su Disney+ è molto probabile un’uscita tra luglio e agosto 2021.

